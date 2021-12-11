Bakan Pakdemirli: Birçok gelişmiş ülkenin aylarca söndüremediği yangını söndürdük

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
13 savaş uçağı birden havalandı Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız13 savaş uçağı birden havalandı! Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız!#Çin
Fenerbahçenin muhtemel rakiplerindendi... UEFA maçı iptal etti, hükmen...Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerindendi... UEFA maçı iptal etti, hükmen...#Tottenham
İstanbullular dikkat Peş peşe uyarılar... Güzel havaya aldanmayınİstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar... Güzel havaya aldanmayın#Meteoroloji
Bahçeliden Alparslan Türkeş açıklaması Tarihi adım diyerek duyurduBahçeli'den Alparslan Türkeş açıklaması! 'Tarihi adım' diyerek duyurdu#MHP
İstanbulda kritik toplantı Bakan Nebati iş dünyasıyla bir araya geldiİstanbul'da kritik toplantı! Bakan Nebati iş dünyasıyla bir araya geldi#Nureddin Nebati
Özlem Türeci ve Uğur Şahinden Omicron açıklaması İddialara fotoğraflı cevap...Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den Omicron açıklaması! İddialara fotoğraflı cevap...#Özlem Türeci
Bu kadarını kimse beklemiyordu Putinin dediği oldu, ABDden 200 milyon dolarlık geri adım...Bu kadarını kimse beklemiyordu! Putin'in dediği oldu, ABD'den 200 milyon dolarlık geri adım...#Rusya
Trabzonsporun 11i belli oldu Abdullah Avcı...Trabzonspor'un 11'i belli oldu! Abdullah Avcı...#Süper Lig
Şaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktıŞaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktı#Yılın Fotoğrafları
Felaketi yaşadılar ABDde hortum yıktı geçti.. En az 50 ölüFelaketi yaşadılar! ABD'de hortum yıktı geçti.. En az 50 ölü#ABD
Sosyal medya ve dezenformasyon uyarısı: Milli güvenlik meselesi haline gelmiştirSosyal medya ve dezenformasyon uyarısı: Milli güvenlik meselesi haline gelmiştir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Evlilik ve maaş vaadine inandı, evraklara parmak bastı... Hayatının şokunu yaşadıEvlilik ve maaş vaadine inandı, evraklara parmak bastı... Hayatının şokunu yaşadı#Kahramanmaraş
Taraftarı çılgına çeviren olay Takım küme düştü, aynı gece parti verdiTaraftarı çılgına çeviren olay! Takım küme düştü, aynı gece parti verdi#Douglas Costa
Acımadan satıyorlar Süt üreticide 3.3 lira, markette 18 liraAcımadan satıyorlar! Süt üreticide 3.3 lira, markette 18 lira! #Süt
Doktor Whiteın hikayesi... Çağının ötesinde bir dahi mi yoksa Frankenstein mıDoktor White'ın hikayesi... Çağının ötesinde bir dahi mi yoksa Frankenstein mı?#Robert White
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Pakdemirli: Birçok gelişmiş ülkenin aylarca söndüremediği yangını söndürdük

#Tarım Ve Orman Bakanı#Bekir Pakdemirli#Yangın
Bakan Pakdemirli: Birçok gelişmiş ülkenin aylarca söndüremediği yangını söndürdük

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Birçok gelişmiş ülkenin aylarca söndüremediği yangını söndürdük. Mesele uçak meselesi olsaydı ABD, Rusya gibi ülkeler 4-5 günde bu yangınları söndürürdü. Bu işler adet meselesi değil gönül meselesi” dedi.

Haberin Devamı

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından 81 ilde düzenlenmesi planlanan Teşkilat Akademisinin İzmir ayağı, Balçova Termal Otel’de gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe AK Parti İzmir Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, il yöneticilikleri ve 30 ilçe teşkilatı üyeleri katıldı. Teşkilat Akademisinde partililere hitap eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, organik tarım için ilave destek verdiklerini, su ürünlerini de destek kapsamına aldıklarını ifade ederek, “Hayvancılık desteği en yüksek seviyeden yapılıyor. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa’da 1. sıradayız. Gelir koruma sigortası ve sözleşmeli üretimi de devreye alarak çiftçimizi koruma kalkanı altına aldık” dedi.

2021 yılında çok ciddi orman yangınlarıyla karşı karşıya kalındığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, “Aynı sağlık çalışanlarımıza yaptığımız gibi geceleri ışıkları kapatıp açarak orman kahramanlarımızı destekleyelim isterdim. Ormanlarımızdaki yangınları söndürürken şehitler verdik. Birçok gelişmiş ülkenin aylarca söndüremediği yangını söndürdük. Mesele uçak meselesi olsaydı ABD, Rusya gibi ülkeler 4-5 günde bu yangınları söndürürdü. Bu işler adet meselesi değil gönül meselesi. Bizim gönül vermiş bir orman teşkilatımız ve orman kahramanlarımız var. Bu vesile ile şehit olan ormancılarımıza Rabbimden rahmet diliyorum” diye konuştu.

Yüzde 32’ler civarında olan oy oranını 2019’da yüzde 38,6’ya kadar yükselttiklerini hatırlatan Pakdemirli, “İzmir’de deprem oldu, biz vardık. Geçen gün deprem konutlarını teslim ettik. Ne acıdır ki İzmir’in belediye başkanı ortada yoktu” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, konuşmasının ardından Bakan Pakdemirli'ye plaket takdim etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tarım Ve Orman Bakanı#Bekir Pakdemirli#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat