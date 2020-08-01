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AA
Haber Giriş: 01.08.2020 - 00:26,Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli açıkladı: İzmir ve Manisa'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı

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Bakan Pakdemirli açıkladı: İzmir ve Manisa'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir ve Manisa'daki yangınlarının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in Seferihisar ilçesinde askeri tatbikatı sahası içindeki otluk alanda başlayan yangınla Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar bölgesinde çıkan yangınlar hakkında bilgi verdi.

Her iki yangının da kısmen kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"İzmir Seferihisar yangınımız kısmen kontrol altına alınmıştır. Manisa Turgutlu Akçapınar’daki yangın da kısmen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar 3 hektarlık ormanlık alan yangından etkilenmiştir."

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