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Bakan Pakdemirli: 50 milyon TL’lik hibe ödemesi gerçekleştirdik

#Bekir Pakdemirli#Fidan#Hibe
Bakan Pakdemirli: 50 milyon TL’lik hibe ödemesi gerçekleştirdik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Az zamanda çok iş yaptık diyerek 21 Aralık 2021 tarihinde 1 milyon 368 bin 749 fidan dikimi ve 50 milyon TL’lik hibe ödemesi gerçekleştirdik” dedi.

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Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Az zamanda çok iş yaptık diyerek 21 Aralık 2021 tarihinde 92.000 hayvan resmi veteriner hekimlerimizce sağlık taramasından geçirildi. 74.000 büyükbaş hayvan, 86.000 küçükbaş hayvan aşılandı. 16.750 büyükbaş hayvanı ve 41.500 küçükbaş hayvan küpelenerek kayıt altına alındı. Ülke genelinde tarımsal konularda gerçekleştirilen 90 eğitim ve yayım faaliyetiyle 3.100 çiftçimize ulaştık. Tarım ve ev ekonomisi konularında 1.231 kadın çiftçimize eğitim verdik. 50 milyon TL’lik hibe ödemesi gerçekleştirdik. Soğuk kış şartlarında yaban hayatını unutmayarak en kısa günde doğaya 23 bin kg yem bıraktık. Yanan ormanlık alanlarımızı bir an önce ormanlaştırmak için 150 bin kg Kızılçam tohumunu toprakla buluşturduk. 1.368.749 fidan dikimi gerçekleştirdik. DİTAP’da (Dijital Tarım Pazarı) üretim sözleşmesi imzalamak için alıcı ve üreticiler arasında 20 adet sözleşme hazırlık işlemi başlattık. Coğrafi işaretlerde farkındalığı artırmak üzere Bayburt ve Gümüşhane’de bölgesel etkinlik düzenledik” ifadelerini kullandı.

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#Bekir Pakdemirli#Fidan#Hibe

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