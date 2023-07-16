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Bakan Özhaseki'den 'Yerinde Dönüşüm' paylaşımı: Başvurular yarın başlıyor

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#Bakan Özhaseki#Deprem#Konut
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 11:08

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 17 Temmuz'da başvuruların başlayacağı "Yerinde Dönüşüm" projesine ilişkin paylaşım yaptı.

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Bakan Özhaseki'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor.

Depremden etkilenen 11 ilimizde, hibe ve kredi vererek vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yerinde dönüştürmelerine destek olacağız.

Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı 22 yerde açtığımız Yapım ve Dönüşüm Ofislerimize bekliyoruz.

Ayrıca vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181'den projemiz hakkında bilgi alabilirler.

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#Bakan Özhaseki#Deprem#Konut

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