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Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı

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#Mehmet Özhaseki#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Sıcak Hava
Bakan Özhasekiden sıcak hava uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 15:28

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında vatandaşları sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı uyardı.

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Bakan Özhaseki, paylaşımında aşağıdaki ifadelere yer verdi:

Ülkemiz genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarımızın dışarıda uzun saatler kalmaması gerektiğini hatırlatmak isterim.

Yine millî varlığımız ormanlık alanlarda üzücü hadiselerin yaşanmaması adına vatandaşlarımızdan gerekli özen ve dikkati göstermelerini istirham ediyorum.

 

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#Mehmet Özhaseki#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Sıcak Hava