Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı

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Bakan Özhaseki, paylaşımında aşağıdaki ifadelere yer verdi:
Ülkemiz genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor.
Sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarımızın dışarıda uzun saatler kalmaması gerektiğini hatırlatmak isterim.
Yine millî varlığımız ormanlık alanlarda üzücü hadiselerin yaşanmaması adına vatandaşlarımızdan gerekli özen ve dikkati göstermelerini istirham ediyorum.
Ülkemiz genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor.— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) July 23, 2023
Sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarımızın dışarıda uzun saatler kalmaması gerektiğini hatırlatmak isterim.
Yine millî varlığımız ormanlık alanlarda üzücü hadiselerin yaşanmaması adına vatandaşlarımızdan gerekli özen ve dikkati… https://t.co/JXMqfQdHiR