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Bakan Özhaseki’den fırtına ve sağanak yağış uyarısı

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#Mehmet Özhaseki#Sağanak Yağış#Meteoroloji
Bakan Özhaseki’den fırtına ve sağanak yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 23:24

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir, Aydın, Edremit Körfezi, Muğla ve Antalya’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak, "Vatandaşlarımızın; meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından bazı illerde sağanak yağış olacağını duyurarak, şunları söyledi: "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre yarın; İzmir, Aydın, Edremit Körfezi, Muğla, Antalya’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde rüzgârın kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın; sağanak yağış, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtınaya bağlı olarak meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum."

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#Mehmet Özhaseki#Sağanak Yağış#Meteoroloji

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