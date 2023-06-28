Bakan Özhaseki: Yeni bir usule, yeni bir formüle geçeceğiz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kurban Bayramı’nın ilk gününde 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin merkezi Kahramanmaraş’a gitti. Bayram namazını, Göksun ilçesinde bulunan Meydan Çadır Cami’nde kılan Bakan Özhaseki, namazın ardından camide bulunan depremzede vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.
“11 ŞEHİRDE 650 BİNİ KONUT OLMAK ÜZERE YAKLAŞIK 850 BİN BAĞIMSIZ BİRİM YENİDEN İNŞA EDİLECEK”
Bakan Özhaseki, deprem bölgesini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını ve bu bayramda da Bakanlık üst düzey yöneticilerinin tümünün deprem bölgesinde vatandaşların yanında, onlarla bayramlaşarak geçirdiklerini söyledi.
Deprem bölgesinin bir an önce ayağa kalkması için aralıksız çalıştıklarının altını çizen Bakan Özhaseki, “Haliyle ben bir taraftan da yıkılan evlerin, yerine yeniden yapılabilmesi, vatandaşlarımızın bir an önce o kalıcı konutlara çıkabilmesi içinde şantiyeleri bir bir geziyorum. Hızlı davranmaya çalışıyoruz. Kolay değil, karşımıza çıkan tablo şu; yaklaşık 650 bin bağımsız birim ev olarak yapılmak zorunda. Bu arada 200 bine yakında iş yeri, depo, ahır gibi yerler var. Yani 850 bin bağımsız birimi yapmak durumundayız. Bir kısmının inşaatları başladı, hızla devam ediyor hatta ara ara teslimatlar da oluyor. Bir kısmının inşaatları da başlayacak.” diye konuştu.
“BU YARALARI SARACAĞIZ, MİLLETİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEĞİZ”
deprem bölgesinde vatandaşlar yuvalarına kavuşana kadar çalışacaklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, “Son depremdeki karşımıza çıkacak maddi tablo 100 milyar doların üzerinde, kolay mı, 100 milyar dolar. Bütün bu hasarın altından kalkılacak. İnşallah biz bunları yaparız. Gücümüz yeter, iyi niyetle yola çıktık, gayret ediyoruz, uğraşıyoruz. Bayram seyran dinlemiyoruz. İnşallah bu yaraları saracağız. Milletimizin yüzünü güldüreceğiz. Ara ara kardeşlerimiz soruyorlar; ‘buralarda olacak mısınız’ diye, evet olacağız. Ne zaman ki depremzede kardeşlerimiz, ‘Evet, sizden Allah razı olsun, gidebilirsiniz’ diyene kadar biz, buradayız.” diye konuştu.
Bakan Özhaseki, daha sonra ilçedeki geçici konaklama merkezini ziyaret ederek vatandaşların bayramını kutladı.