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Bakan Özhaseki ve işçiler arasında gülümseten diyalog

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Mehmet Özhaseki#İnşaat İşçileri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 20:23

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, inşaat alanında ‘Elimiz kirli ama’ diyerek elini uzatmaya çekinen işçinin ellerini tutup, "Allah işinizi rast getirsin” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman’da ‘yerinde dönüşüm’ kapsamında yükselen binaları inceledi. Yenimahalle’deki inşaat alanına gelen Bakan Özhaseki’yi müteahhit ve teknik personel karşıladı. Arka tarafta duran işçilerin yanına doğru ilerleyen ve elini uzatan Bakan Özhaseki’ye, bir işçi ‘Elimiz kirli ama’ diyerek ellerini uzatmaya çekindi. Bakan Özhaseki, işçilerin ellerini daha sıkı kavrayarak, "Allah işinizi rast getirsin" deyip tüm işçilerle tokalaştı.

İnşaat ile ilgili bilgi alan Bakan Özhaseki, daha sonra inşaat alanından ayrıldı.

Bakan Özhaseki ve işçiler arasında gülümseten diyalog

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#Adıyaman#Mehmet Özhaseki#İnşaat İşçileri

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