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Bakan Özhaseki ve Bak'tan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatına ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Abdi İpekçi Spor Kompleksi#Bakan Özhaseki#Bakan Bak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 11:25

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu.

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Bakanlar Özhaseki, Osman Aşkın Bak ve TBF Başkanı Türkoğlu, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) inşaatına devam edilen Abdi İpekçi Spor Kompleksi'ni ziyaret etti. Özhaseki, Proje Müdürü Fikret Kolancalı'dan bilgi aldı. Ardından inşaat alanını gezen bakanlar ve TBF Başkanı, devam eden çalışmaları inceledi. 

Bakan Özhaseki bütün inşa sürecini TOKİ ile birlikte yürüttüklerini belirterek, "Burası büyük bir kompleks olacak. İnşaatı bittikten sonra inşallah omuz omuza izleyeceğimiz, birbirimize sarılarak kutlayacağımız nice basketbol müsabakasını burada kazanacağız. Hiçbir gencimiz, hiçbir sporsever merak etmesin; biz sporun ve sporcunun yanındayız. Gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte açılışını gerçekleştirerek bu spor kompleksini Türk gençlerine, Türk sporuna ve aziz İstanbullulara hep birlikte hediye edeceğiz" dedi.

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Bakan Özhaseki ve Baktan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatına ziyaret



10 BİN SEYİRCİ KAPASİTELİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Abdi İpekçi Spor Kompleksi'ne ilişkin yapılan açıklamaya göre; geçmişte Avrupa ve dünya basketbol şampiyonalarında önemli maçlara ev sahipliği yapan Abdi İpekçi Spor Salonu'nun 2021 yılında yenilenmesi kararlaştırıldı. 2021 yılında ihalesi yapılarak inşasına başlanan spor kompleksinin sağlam, güvenli bir şekilde çevreye uyumlu, Avrupa standartlarına sahip şekilde tamamlanması için çalışmalar başlatıldı. 150 bin metrekare inşaat alına sahip spor kompleksi 22 bin metrekare yeşil alan ve 10 bin kişilik seyirci kapasiteli olacak. İçerisinde; ofisler, antrenman salonları, kafeler, mescit, otopark, müze ve kütüphane bulunacak. Kamp yapmak isteyen sporcular için otel hizmeti sunulacak.

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#Abdi İpekçi Spor Kompleksi#Bakan Özhaseki#Bakan Bak

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