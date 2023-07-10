Bakan Özhaseki ve Bak'tan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatına ziyaret

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Bakanlar Özhaseki, Osman Aşkın Bak ve TBF Başkanı Türkoğlu, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) inşaatına devam edilen Abdi İpekçi Spor Kompleksi'ni ziyaret etti. Özhaseki, Proje Müdürü Fikret Kolancalı'dan bilgi aldı. Ardından inşaat alanını gezen bakanlar ve TBF Başkanı, devam eden çalışmaları inceledi.



Bakan Özhaseki bütün inşa sürecini TOKİ ile birlikte yürüttüklerini belirterek, "Burası büyük bir kompleks olacak. İnşaatı bittikten sonra inşallah omuz omuza izleyeceğimiz, birbirimize sarılarak kutlayacağımız nice basketbol müsabakasını burada kazanacağız. Hiçbir gencimiz, hiçbir sporsever merak etmesin; biz sporun ve sporcunun yanındayız. Gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte açılışını gerçekleştirerek bu spor kompleksini Türk gençlerine, Türk sporuna ve aziz İstanbullulara hep birlikte hediye edeceğiz" dedi.

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