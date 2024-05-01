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Bakan Özhaseki, Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Davaasuren’i kabul etti

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#Mehmet Özhaseki#Moğolistan#Tserenpil Davaasuren
Bakan Özhaseki, Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Davaasuren’i kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 19:33

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Tserenpil Davaasuren’i kabul etti.

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Bakan Özhaseki, TOKİ’nin deprem bölgesinde yapmış olduğu evlerin yıkılmadığını belirterek, "Bu, işimizi ne kadar itinayla yaptığımızın ve teknolojiye ne kadar hakim olduğumuzun bir işareti. Güvenli şehirler oluşturabilmek adına ülkemiz büyük tecrübelere sahip. Bu tecrübeleri dost ülke Moğolistan ile paylaşmaya hazırız” dedi.

Türkiye’deki inşaat sektörü altyapısı ve deprem sonrası izlediğiniz kalkınma politikasının hayranlık verici olduğunu söyleyen Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Davaasuren, "Bu tecrübelerinizi bizimle paylaşırsanız, uygulayacağımız projelerde bunlara yer vermek istiyoruz” diye konuştu.

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#Mehmet Özhaseki#Moğolistan#Tserenpil Davaasuren

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