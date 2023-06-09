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Bakan Özhaseki konteyner çarşı esnafıyla bir araya geldi

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#Mehmet Özhaseki#Adıyaman#Esnaf
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 09:31

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman’da yapımı tamamlanarak esnafa teslim edilen konteyner çarşıyı ziyaret etti.

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Adıyaman'da yapımı devam eden kalıcı konutları inceleyen ve daha sonra millet bahçesinin açılışını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, programının sonunda Atatürk Bulvarı'nda İl Emniyet Müdürlüğü binasının karşı tarafında bulunan Şahinbey çarşısını gezdi. Beraberindeki heyetle birlikte çarşıda bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Özhaseki, esnafın sorunlarını dinleyerek iş yerlerinin hayırlı olmasını diledi. Bakan Özhaseki, yaptığı esnaf ziyareti sonrası Adıyaman’dan ayrılmak üzere Adıyaman Havalimanına geçti.

Bakan Özhaseki konteyner çarşı esnafıyla bir araya geldi

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#Mehmet Özhaseki#Adıyaman#Esnaf

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