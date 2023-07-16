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Bakan Özhaseki: Hatay'da 32 bin 715 konutun ihalesini gerçekleştirdik

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Özhaseki#TOKİ#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 14:32

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay’daki konut ve köy evlerinin hızla yükseldiğini ifade ederek "Afet konutlarımızdan, 32 bin 715 konutumuzun ihalesini gerçekleştirdik. 30 bin 88 konut ile 48 dükkânın yapımını sürdürüyoruz." dedi.

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Bakan Özhaseki'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Depremden etkilenen 11 şehrimizi bir an evvel ayağa kaldırmak, boynumuzun borcudur. Medeniyetler şehri Hatay’ımızda da konut ve köy evlerimiz hızla yükseliyor. Şehrimizde;

220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi olmak üzere toplam 254 bin 195 konut üreteceğiz.

Afet konutlarımızdan, 32 bin 715 konutumuzun ihalesini gerçekleştirdik. 30 bin 88 konut ile 48 dükkânın yapımını sürdürüyoruz.

Afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz üzere evlerini en kısa sürede teslim edeceğiz.

Hatay'ımızı eski günlerine tekrar kavuşturacağız

Hatay'da yöresel mimariye uygun köy evlerimizin yapımını aralıksız sürdürüyoruz.

Toplamda 34 bin 129 köy evimizi sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşa edeceğiz.

İl genelinde 244 köyümüzde ihale sürecini tamamladık.

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6 bin 847 köy evi ile 947 ahırın yapımına başladık.

Hatay'ımız için, Hataylı hemşehrilerimiz için sağlam ve güvenli köy evlerimizi en kısa sürede tamamlayıp teslim edeceğiz.

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