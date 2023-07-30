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Bakan Özhaseki: Dört kırmızı çizgimizden asla taviz vermeyeceğiz

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#Mehmet Özhaseki#Yerinde Dönüşüm#Afet Konutları
Bakan Özhaseki: Dört kırmızı çizgimizden asla taviz vermeyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 16:29

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, afet bölgesindeki yerinde dönüşüm projesine ilişkin açıklama yaptı. Projenin başladığını duyuran Özhaseki, "Bu konuda kamuoyuna açıkladığımız dört kırmızı çizgimizden asla taviz vermeyeceğiz." dedi.

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Bakan Özhaseki'nin açıklamasındaki ifadeler şu şekilde:

Afet sonrası şehirlerimizdeki hayatı normale döndürmek için bir yandan rezerv alanlarda konutlarımızı hızla inşa ederken diğer yandan da “Yerinde Dönüşüm” projemizi başlattık. “Yerinde Dönüşüm” ile şehir merkezlerini canlandırıp geri dönüşleri hızlandıracağız.

Bu konuda kamuoyuna açıkladığımız dört kırmızı çizgimizden asla taviz vermeyeceğiz. Ruhsattan meskene kadar her bir aşamada vatandaşımızın yanında olacak; güvenli ve çevre dostu konutları hep birlikte inşa edeceğiz.

 

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#Mehmet Özhaseki#Yerinde Dönüşüm#Afet Konutları

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