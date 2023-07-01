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Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz

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#Mehmet Özhaseki#Deprem Bölgesi#Yerinde Dönüşüm Projesi
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 21:33

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi çerçevesinde deprem bölgelerinde, Yapım ve Dönüşüm Ofisleri kurulacağını belirterek, “Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, deprem bölgelerinde uygulanmaya başlanan Yerinde Dönüşüm Projesi çerçevesinde, ‘Yapım ve Dönüşüm Ofisleri’nin kurulacağını aktaran Bakan Özhaseki, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Depremden yoğun bir şekilde hasar gören il ve ilçelerimizde, Bakanlığımızın her bir safhasını denetleyeceği 'Yerinde Dönüşüm' projemizi hızlandırmak için 'Yapım ve Dönüşüm Ofisleri' kuruyoruz. Söz verdiğimiz gibi yaraları tamamen sarmak ve vatandaşlarımızı bir an önce güvenli konutlarına kavuşturmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”

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Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz

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#Mehmet Özhaseki#Deprem Bölgesi#Yerinde Dönüşüm Projesi

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