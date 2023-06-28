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Bakan Özhaseki bayramda depremzedeleri unutmadı: Evler bittiğinde geliriz seni alırız, evine çıkarırız

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#Bahan Özhaseki#Deprem Konutları#Emine Öcal
Bakan Özhaseki bayramda depremzedeleri unutmadı: Evler bittiğinde geliriz seni alırız, evine çıkarırız
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 13:51

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bayramda depremzedeleri unutmadı. Kahramanmaraş'ta yaşayan ve elim bir kaza sonrası bir bacağını kaybeden 81 yaşındaki Emine Öcal’ın ev talebine Bakan Özhaseki, "İnşallah evler yapılıyor. Bittiğinde geliriz seni alırız, evine çıkarırız" diyerek söz verdi.

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Bakan Mehmet Özhaseki, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin merkezi Kahramanmaraş’a gitti. Bayram namazını Göksun ilçesindeki Meydan Çadır Cami’nde kılan Bakan Özhaseki, namaz sonrası vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Çocukları da unutmayan Bakan Özhaseki, onlara bayram hediyeleri verdi. Bakan Özhaseki, sonrasında konteyner kente giderek incelemelerde bulundu.

“EVLER BİTTİĞİNDE GELİRİZ SENİ ALIRIZ, EVİNE ÇIKARIRIZ”

Burada depremzedelerle bayramlaşan Bakan Özhaseki, elim bir kaza sonrası bir bacağını kaybeden 81 yaşındaki Emine Öcal’ın elini öperek, bir süre kendisiyle sohbet etti.

Bakan Özhaseki bayramda depremzedeleri unutmadı: Evler bittiğinde geliriz seni alırız, evine çıkarırız

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"Bizden bir isteğin var mı?" diye soran Bakan Özhaseki'ye, Emine Öcal, "Önce sizin sağlığınızı istiyorum. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Yemeğimizi dahi hükümet veriyor. Sizden bir isteğim, evimi yapın. Evime gideyim" dedi.

Bakan Özhaseki ise, "İnşallah evler yapılıyor. Bittiğinde geliriz seni alırız, evine çıkarırız. Olur mu? Sen ne diyorsan biz sana yardımcı olalım" diyerek söz verdi.

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"BU ACI HEPİMİZİN ACISI, 85 MİLYONUN ACISI"

Bakan Özhaseki, daha sonra 90 çadır ve çocuklar için etkinlik çadırı bulunan Kırgız Çadırkent Dayanışma Obası’nda yaşayan depremzedelere ziyarette bulundu, onlarla tek tek bayramlaştı.

Bakan Özhaseki bayramda depremzedeleri unutmadı: Evler bittiğinde geliriz seni alırız, evine çıkarırız

Bakan Özhaseki, deprem nedeniyle oğlu, gelini ve torunlarını kaybeden Fevzi Güleç ve eşinin yaşadığı çadıra da bayram ziyaretinde bulundu. Ailenin bayram sofralarına konuk olan Bakan Özhaseki, “Cenab-ı Hak geçmişlerimize rahmet etsin. Bu acı hepimizin acısı, 85 milyonun acısı. Yaraları hep birlikte saracağız. Rabbim güzel ülkemize bir daha böyle afetler yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki bayramda depremzedeleri unutmadı: Evler bittiğinde geliriz seni alırız, evine çıkarırız

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Bakan Özhaseki, deprem bölgesi illeri tek tek gezeceğini de ifade ederek, 5 kattan fazla bina yapımına müsaade edilmeyeceğini ve yatay mimariden taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

Bakan Özhaseki bayramda depremzedeleri unutmadı: Evler bittiğinde geliriz seni alırız, evine çıkarırız

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#Bahan Özhaseki#Deprem Konutları#Emine Öcal

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