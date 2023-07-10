Bakan Özhaseki: Bakanlık binasında 100 milyon lirayı aşkın tasarruf sağladık

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık binasında uygulanan akıllı sistemle elektrik, su ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Bakan Mehmet Özhaseki, “Akıllı sistemle enerji tüketimimizi azalttık, 2017’den bu yana uygulanan akıllı sistem ile 100 milyon TL’yi aşkın tasarruf sağladık.” dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından Bakanlık ana akıllı binasıyla ilgili bir video yayımladı. Bakan Özhaseki, videolu paylaşımında, “Çevreye duyarlı, enerji verimliliği yüksek akıllı binalar üreterek kaynaklarımızın tükenmesini engelliyor; elektrik, su ve yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Bakanlığımızın ana hizmet binasını da 2017 yılından itibaren enerji verimliliğine uygun hâle getirdik. Bu sayede; enerji tüketimimizi azalttık, kamu kaynaklarımızda tasarruf elde ettik. 2017’den bu yana uygulanan akıllı sistem ile 100 milyon TL’yi aşkın tasarruf sağladık. Karbon salımını azaltarak çevremizin kirlenmesine engel olduk. Doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve yenilenebilir enerji ile ortak evimiz dünyamızı çocuklarımıza daha temiz bırakacağız.” ifadelerini kullandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık akıllı sistem uygulamasıyla da örnek oluyor. Bakanlık hizmet binasında 2017 yılında başlatılan enerji verimliliği çalışmalarıyla kaynaklar verimli kullanılarak su, elektrik ve yakıt tasarrufu sağlanıyor. Karbon salımı azaltılıyor. Yenilebilir kaynakların kullanıldığı akıllı bina, çevre dostu çalışmalarıyla da örnek oluyor.

AKILLI BİNA SİSTEMİYLE TASARRUF

Ana hizmet binasının 2015 yılında faaliyete geçtiğini dile getiren Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Sami Kulaklıoğlu ise Bakanlık binasında uygulanan akıllı sitemin detaylarını anlattı. Kulaklıoğlu, “Bakanlığımı ana hizmet binası, akıllı bina statüsünde bir bina. 2015 yılında hizmete girmesinin hemen akabinde 2017 yılından itibaren biz burada enerji verimliliği çalışmalarına başladık. Burada içerisinde bulunduğumuz otomasyon merkezinde binanın bütün ısıtma ve soğutma grupları izlenmekte. Akıllı sistem olduğu için kendi kendine bir senaryo ile bu sistemler işlemekte ve buradan da takibi yapılmakta. Bu izlemelerden elde edilen sonuçlara göre de enerji yönetimi burada yapılmakta.” dedi.

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YÜZDE 35 ORANINDA TASARRUF SAĞLANDI

Destek Hizmetleri Daire Başkanı Kulaklıoğlu, enerji verimliliğinin çalışmalarının devamında da Bakanlık otoparkı üzerinde bir güneş enerjisi santrali kurduklarını belirterek, “Yıllık toplam enerji tüketimimizin yüzde 15’ini buradan karşılıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz binanın yıllık enerji tüketimi 20 milyon kw/saat idi. Yaptığımız çalımalar neticesinde bu tüketimi 13 kw/saate düşürdük. Yüzde 35 oranında bir tasarruf sağlandı. Bunu da rakam olarak telaffuz edersek 100 milyon TL’yi aşan bir kamuda tasarruf sağlanmış oldu. Çevre duyarlılığı açısından bakıldığında yaptığımız bu çalışmalar neticesinde 8 bin 43 ton karbon salımının da önüne geçilmiş oldu. Önce kendi binamızdan başlayarak çevreye duyarlılığı, sürdürülebilirliği, enerji tüketimini azaltmayı öngörüyoruz ve yaptığımız çalışmalarla bunu daha da arttırmaya çalışmaktayız.” şeklinde konuştu.