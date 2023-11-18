Bakan Özhaseki: Amerika ve AB ülkeleri vahşeti izlemeye devam ediyor

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Bakan Özhaseki, Yozgat'ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. Yozgat Valiliği'ni ziyaret eden Özhaseki, deprem bölgesinde 200 binden fazla konutun inşa aşamasının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, “Rabbime hamdolsun yaraları sarıyoruz. Şu anda 200 binden fazla konut inşaatı bitmek üzere, 250 bine yakın vatandaşımız geri dönüşüm için maddi yardımda bulunmamızı istiyor. Biz zaten onun şartlarını açıkladık. Evini yapmak isteyen vatandaşımıza 1,5 milyon lira, yarısı hibe yarısı da 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli, faizsiz şekilde de nasıl yardımda bulunacağımızı da izah ettik. Bu arada çelikten köy evlerimizi yapmaya da hızla devam ediyoruz. Çok şükür Türkiye, ekonomisi ile bunun dışındaki her bir alanda yapmış olduğu atılımlarla da etrafımızdaki birçok ülkeyi kıskandırmaya da devam ediyor. Bir taraftan da deprem yaralarını sarıyoruz. Bunların altından kalkabilmek kolay değil” dedi.

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