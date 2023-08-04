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Bakan Özhaseki açıkladı: Atık suların yeniden kullanımı yüzde 5,2'ye çıktı

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#Mehmet Özhaseki#Atık Sular#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 10:43

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, atık suların yeniden kullanım oranının yüzde 5,2'ye çıktığını duyurdu

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Bakan Özhaseki'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerini azaltmak sorumluluğuyla, atık suların yeniden kullanım oranına ilişkin, 2023 yılı sonu için belirlediğimiz %5'e çıkarma hedefimizi yıl bitmeden tamamladık.

Haziran ayı itibarıyla, atık suların yeniden kullanım oranını %5,2’ye çıkardık.

 

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#Mehmet Özhaseki#Atık Sular#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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