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Bakan Özer: Okul öncesi eğitimden kesinlikle ücret alınmayacak

Güncelleme Tarihi:

#MEB#Mahmut Özer#Okul Öncesi Eğitim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 11:29

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Türkiye'nin hiçbir noktasında; ister tam gün isterse yarım gün eğitim yapsın, hiçbir ad altında okul öncesi eğitimden kesinlikle ücret alınmayacak. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı içerisinde bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz" dedi.

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AK Parti'nin Ordu milletvekili adayı da olan Bakan Özer, kentte Okul Öncesi Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılına dair açıklamalarda bulunan Özer, "Buradan bir müjdemiz daha var. Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitimi erişimini kalıcı kılmak için çalışmalarımız var. 5 yaşı hallettik. Hedefimiz; 4 yaş ve 3 yaşı da okul öncesi eğitime dahil etmek ve oradaki oranları yükseltmek. 3-5 yaş arasında OECD ortalamasını yakalamak ile ilgili yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Bakan Özer: Okul öncesi eğitimden kesinlikle ücret alınmayacak

'ÜCRETLERİN TAMAMINI KALDIRIYORUZ'

Okul öncesi eğitimdeki fiyatlara ilişkin de konuşan Bakan Özer, "Okul Öncesi Eğitim ile ilgili valilik tarafından komisyonlar marifeti ile belirlenen ücretler vardır. Yarım gün 50 lira-100 lira. Tam gün eğitim veren kreşlerde ise 400 lira, 500 lira gibi. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine dayalı olarak bu ücretler tahakkuk ediliyordu. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı içerisinde bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz. Türkiye'nin hiçbir noktasında; ister tam gün isterse yarım gün eğitim yapsın, hiçbir ad altında okul öncesi eğitimden kesinlikle ücret alınmayacak" diye konuştu.

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#MEB#Mahmut Özer#Okul Öncesi Eğitim

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