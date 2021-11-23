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Bakan Özer’den ’Öğretmenler Günü’ mesajı

#Öğretmenler Günü#Mahmut Özer#24 Kasım
Bakan Özer’den ’Öğretmenler Günü’ mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin ’24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Özer, Ulu Önder Atatürk’e 24 Kasım’da ’Başöğretmen’ unvanının verildiğini belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli öğretmenlerim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günün yıl dönümünde, ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışında vazifelerini layıkıyla icra eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Bilgisini insanlığıyla yoğurmuş fedakar ve idealist yol arkadaşlarım, uzaktan eğitim sürecinde ve yüz yüze eğitime geçtiğimiz bu dönemde canla başla öğrencileriniz için çaba sarf ettiğinize yakından şahit olmak, sizinle bu yolculukta yan yana yürümek benim için bir gurur vesilesi oldu. Sizlerin azmi, gayreti ve takdire şayan kararlığıyla ülkemiz, eğitimde zor zamanları geride bıraktı. Milli Eğitim Bakanlığı, gücünü milletimizin genç dimağlarına ışık tutan siz değerli öğretmenlerimizden almaktadır. Hiçbir model ya da sistem, öğretmenlerimizin evlatlarımıza kattıklarından daha üstün olamaz. Bu nedenle öğretmenlerimizin gelişimi, ülke geleceğinin teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen’imiz Atatürk’ü ve görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimizi saygıyla yad ediyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık, görevi başındaki öğretmenlerimize başarılar diliyorum."

Bakan Özer’den ’Öğretmenler Günü’ mesajı

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#Öğretmenler Günü#Mahmut Özer#24 Kasım

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