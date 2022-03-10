Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Özer’den öğrencilere sürpriz ziyaret

#Mahmut Özer#Trabzon#Öğrenci
Bakan Özer’den öğrencilere sürpriz ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon’da evde eğitim gören öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Çeşitli açılış ve temaslarda bulunmak üzere Trabzon’a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, evde eğitim gören Prof. İhsan Koz İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Zeynep Alya Teoman’ı evinde ziyaret etti. Bakan Özer, kronik rahatsızlığı bulunan Zeynep Alya’ya eğitim materyali hediye etti.

Bakan Özer ardından, Teoman ailesinin komşusu olan okul öncesi öğretmeni Burcu Civelek’e de sürpriz ziyarette bulundu. Civelek’in çocukları Gülce ve Cihangir ile de görüşen Bakan Özer, fotoğraf çektirip eğitim materyali hediye etti.

Ziyaretten ve sürprizden dolayı memnuniyetini belirten Öğretmen Civelek, Bakan Özer’e teşekkür etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahmut Özer#Trabzon#Öğrenci

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin