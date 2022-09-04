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Bakan Özer’den G20 mesajı: Okulun ‘4 duvar’ olmadığını anladık

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#Mahmut Özer#G20#Endonezya
Bakan Özer’den G20 mesajı: Okulun ‘4 duvar’ olmadığını anladık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 07:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Endonezya’nın dönem başkanlığında G20 ülkeleri eğitim bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen zirveye video mesajla katıldı.

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Pandeminin eğitim üzerindeki etkilerine, eğitimde fırsat eşitliğine ve mesleki eğitim stratejilerine değinen Bakan Özer, “Milyonlarca insanın ölümüne sebep olan bu salgında tüm dünya uzaktan eğitimin yüz yüze eğitime bir alternatif olamayacağını, yalnızca bir destek mekanizması olarak kullanılabileceğini acı bir şekilde tecrübe etmiş oldu. Hepimiz okulun, dört duvardan ibaret olmadığını, çocukların bilişsel becerileri kadar sosyal, psikolojik ve duygusal becerilerinin gelişimi için de ne denli önemli olduğunu anladık” değerlendirmesinde bulundu.

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#Mahmut Özer#G20#Endonezya

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