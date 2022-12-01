Bakan Özer'den CNN TÜRK'e özel açıklamalar... 'Mesleki eğitim umut verici bir sisteme dönüşmüştür'

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OECD ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye'nin mesleki eğitim alanında gerçekleştirilen reformu konu alan 'Geleceğe Hazır Bir Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemi İnşa Etmek' zirvesi, İstanbul Sanayi Odası meclis salonunda gerçekleşti. Programa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, OECD İstanbul Merkezi Direktörü Achraf Bouali ve eğitim alanından uluslararası kurumların temsilcileri katıldı. Konferansın açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayınlandı.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik Haberi görüntüle

Programa katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer CNN TÜRK'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Gerçekten son 20 yıl eğitimde tarihsel dönüşüme tekabül eden döneme denk geliyor. İlk kez cumhuriyet tarihinde okullaşma oranı yüzde 95'in üzerine çıktı. Bu iyileştirmeler mesleki eğitime de yansıdı. Sektörün tüm süreçlere dahil edilmesi hızlı şekilde netice verdi. Artık akademik olarak başarılı öğrenciler meslek liseleri tercih etti. En son Demirören Medya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 0.112'lik dilimden öğrenci almaya başladı.

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'MESLEKİ EĞİTİM GENÇLERİMİZ İÇİN UMUT VERİCİ BİR EĞİTİM SİSTEMİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR'

Yani Fen Lisesi'ne gidecek öğrencinin almış olduğu puandan daha yüksek puanlı öğrencilerimiz meslek lisesini tercih etmeye başladı.

Artık mesleki eğitim gençlerimiz için umut verici bir eğitim sistemine dönüşmüştür.

Burada güzel olan şey şu; Türkiye eğitim sisteminde yıllardan beri sıkıntı yaşamış olmasına rağmen gelinen noktada artık Türk eğitim sistemini diğer ülkelerini dinleyen değil, diğer ülkelere tecrübelerini anlatan bir eğitim sistemine dönüştü.

Biz tüm süreçleri istihdam odaklı yürütüyoruz. Mesleki eğitim merkezlerindeki istihdam oranı yüzde 88. Almanya'nın bile üzerinde. Süreç kendi mecrasında akıyor. Sektör artık dışarda değil. Sonuçta biz sektöre insan kaynağı yetiştiriyoruz. OECD ülkeleri 15-29 aralığında oranı yüzde 10'lara düşürmeye çalışıyor. Uzun vadede genç isşizlikle mücadele etmenin önemli bir enstrümanı.

'ARTIK MESLEKİ EĞİTİM SADECE BİR EĞİTİM TÜRÜ DEĞİL'

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En faza ağırlık verdiğimiz noktalardan biri de müfredat. eğitim sistemi artık mesleğe özgü, meslek eğitim liselilerinin akademik becerilerini güçlendirmeye büyük efor sarf ediyolar. Burada bahsedilen mesleki eğitimle ilgili meydan okuyucu süreçleri Türkiye zaten önceden görüp, başarılı şekilde tamamladı.

Artık mesleki eğitim sadece bir eğitim türü değil. AR_GE merkezleninin olduğu, yurtdışına ihracatların yapıldığı, öğrencilerin eğitim alırken ücret aldıkları bir eğitim türüne dönüştü. Bir sene gibi süre içinde Mesleki eğitimin orta öğretimdeki payı yüzde 33'ten yüzde 44'e çıktı.

Mesleki liseli mezunlarının karşıladıkları en büyük problem sektör temsilcilerinin tecrübeli eleman tercih etmesi. Bu genç mezunlar için handikap oluşturuyor. Yaparak öğrenme, üreterek öğrenme stratejisi bağlamında bu kapasiteyi genişlettiğimiz zaman mezunlarımız mezun olmadan işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan tüm becerileri kalıcı biçimde öğrenmiş ve istihdam edilebilirlikleri artmış oluyor.