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Bakan Özer’den bayram mesajı

#Mahmut Özer#Milli Eğitim Bakanı#Bayram
Bakan Özer’den bayram mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yayımladığı mesajda, "Bayramlar; birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı günlerdir. Bu coşkunun her zaman yaşanmasını, evlerimizden ve ülkemizden eksik olmamasını diliyorum. Dayanışma ve kardeşliğimizin pekiştirildiği, dünya misafiri olduğumuzun hatırlandığı bu bayramın bizi sevdiklerimize daha da yakınlaştırmasını, kırgınlıkların son bulmasını, uzaktakilerin sevdiklerine sağ salim kavuşmasını Allah’tan niyaz ediyorum. “Tüm bu duygularla mübarek Kurban Bayramı’nızı en kalbi duygularımla kutluyor, başta eğitim camiamız olmak üzere tüm halkımız için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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#Mahmut Özer#Milli Eğitim Bakanı#Bayram

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