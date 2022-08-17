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Bakan Özer’den ‘Akademik Gelişim ve Kariyer Planlama Toplantısı’na sürpriz ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Mahmut Özer#Hedef 2022#Van
Bakan Özer’den ‘Akademik Gelişim ve Kariyer Planlama Toplantısı’na sürpriz ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 19:17

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından, Hedef 2022 projesi bünyesinde Van’da düzenlenen ‘Akademik Gelişim ve Kariyer Planlama Toplantısı’na katılan Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörlerine sürpriz bir ziyaret yaptı. Bakan Özer, öğretmenlerle sohbet ederek kariyer basamakları eğitimleri ve yazılı sınava ilişkin önerilerini dinledi.

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Öğretmenlerin gelecek eğitimlerde içeriklerin farklılaştırılarak mesleki gelişimle ilgili daha fazla eğitime yer verilmesi ve sınav yöntemine ilişkin önerilerini alan Bakan Özer, amaçlarının öğretmenlerin şartlarını daha iyi noktaya taşımak olduğunu belirterek, önerileri değerlendireceklerini ifade etti. Takvime göre 18 Temmuz’da başlayan uzman öğretmenlik eğitimleri 5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 19 Eylül’de tamamlanacak.

Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimlerin tamamlanmasının ardından eylül ayında yazılı sınava yönelik örnek soru kitapçığı yayımlayacak.

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#Mahmut Özer#Hedef 2022#Van

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