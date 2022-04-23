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Bakan Özer'den 23 Nisan mesajı

#Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer#23 Nisan#Mesaj
Bakan Özerden 23 Nisan mesajı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Bakan Özer, mesajında şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı millet olarak büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, bağımsızlığımızın, milli iradenin ve demokrasinin öncüsü olmuştur.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Milletimizin geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği değerin en güzel tezahürlerinden birisidir.
En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız, sevginin, barışın ve kardeşliğin temsilcileri olarak bugünlerimizin umudu, yarınlarımızın güvencesidir.
Bizler de çocuklarımıza daha müreffeh, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz.
Bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.

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Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının bayramını tebrik ediyorum."

Bakan Özerden 23 Nisan mesajı

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#Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer#23 Nisan#Mesaj

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