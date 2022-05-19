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Bakan Özer'den '19 Mayıs' mesajı

#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#19 Mayıs
Bakan Özerden 19 Mayıs mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, "Türk ve dünya tarihine yön vermiş, milletimizin tüm onur ve asaletiyle bağımsızlık mücadelesi için tarih sahnesindeki büyük değişimin başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın sevinç ve gururunu bir kez daha yaşamaktayız. 19 Mayıs'ta başlayan mücadelenin ışığında çağdaş ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerin üstün gayreti ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak sonsuza dek yaşayacaktır. Bakanlık olarak üzerimize düşen en önemli görev; sorumluluk sahibi, duyarlı, çalışkan ve bilinçli gençler yetiştirmek, geleceğimizin mimarı olacak yeni nesillerin eğitiminde milli mücadele ruhunun temeli olan birlik ve beraberlik şuurunu onlara yol gösterici kılmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, başta yarınlarımızın güvencesi sevgili gençlerimiz olmak üzere herkesin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

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#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#19 Mayıs

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