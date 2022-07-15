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Bakan Özer’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

#MEB#15 TEMMUZ#FETÖ
Bakan Özer’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “15 Temmuz 2016 yılında yaşananlar, bizlere eğitimin her konuda olduğu gibi demokrasiye olan inancın bireyler tarafından özümsenmesinde de önemli bir işlevi olduğunu ortaya koymuştur” ifadelerine yer verdi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında demokrasiye, milli değerlere ve eğitimin önemine dikkati çeken Bakan Özer, “Milli mukadderatın zaferle tecelli ettiği o kutlu günde vatan evlatları, sinsice planlanan darbe girişimini bertaraf ederek FETÖ'nün kirli oyunlarını sonuçsuz bırakmıştır. 15 Temmuz 2016'da milletimize ve demokrasimizin teminatı olan Gazi Meclis'imize kasteden hain odaklara, canını hiçe sayarak destansı bir mücadeleyle karşılık veren kahramanlarımızı, bu aziz millet asla unutmayacaktır” notunu düştü.

“MİLLİ DEĞERLERİN KAZANILMASINDA EĞİTİMİ İŞLEVSEL HALE GETİRMEK, TEMEL HEDEFİMİZDİR”

Bakan Özer, mesajında şunları kaydetti:

“Uğruna şehadete erilen dava, millet davası; milli iradenin üstünde hiçbir gücü kabullenmeme ülküsüdür. Bu nedenle nesilden nesile anlatılacak olan bu mukaddes gün, gelecek kuşaklara şiar olacaktır. Eğitimin temel amaçlarından biri de bireyin yaradılışında var olan kabiliyetlerin geliştirilmesidir. Bu bilinçle milli değerlerin kazanılmasında eğitimi işlevsel hale getirmek, temel hedefimizdir. 15 Temmuz 2016 yılında yaşananlar, bizlere eğitimin her konuda olduğu gibi demokrasiye olan inancın bireyler tarafından özümsenmesinde de önemli bir işlevi olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı olarak 'demokrasi' kavramının gelecek kuşaklara doğru anlatılması, çocuklarımızın her anlamda demokrasi kültürünü içtenlikle benimsemesi ve milli iradenin gücüne canı gönülden inanması için çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde milletimizin her daim birlik ve beraberlik içinde olmasını temenni ediyorum. Demokrasiye duyduğu güven ve hassasiyet ile dünyada eşine az rastlanır bir azimle ülkesine sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz demokrasi şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet; yakınlarına sabır, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.”

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#MEB#15 TEMMUZ#FETÖ

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