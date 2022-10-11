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Bakan Özer: Yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 94'e çıkardık

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#Bakan Özer#Milli Eğitim Bakanı#Okul
Bakan Özer: Yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 94e çıkardık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 13:22

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ay gibi kısa sürede 1800 tane anaokulunu 14 bin 80 tane de ana sınıfını hizmete aldık. 10 ay gibi kısa sürede yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 94'e çıkardık" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Bakan Özer, ilk olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti, ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası konuşan Bakan Özer, "Hem Kayseri'deki eğitimin mevcut durumunu hem de kalitesinin artırılabilmesi için neler yapabileceğimizi ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Bu değerlendirme sonucunda Kayseri'nin bugün itibarıyla 690 milyon TL olan yatırım bütçesini, yeni ilavelerle 1 milyar 477 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Bu yeni yatırımın Kayseri'ye hayırlı olmasını diliyorum. En büyük öncelik verdiğimiz alan; okul öncesi eğitim. Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını OECD ortalamasına çıkartmak için tüm Türkiye'de 3 bin tane yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık. 10 ay gibi kısa sürede 1800 tane anaokulunu 14 bin 80 tane de ana sınıfını hizmete aldık. 10 ay gibi kısa sürede yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 94'e çıkardık. Dolayısıyla tüm gitmiş olduğumuz illerde yeni anaokulları yapmak için yeni ilavelerle kentlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

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Bakan Özer: Yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 94e çıkardık

Kayseri'ye 20 yeni anaokulu kazandırdıklarını belirten Bakan Özer, "Aynı zamanda İl Değerlendirme Toplantısı'nda gördük ki; ikili eğitim ile ilgili Kayseri'nin problemleri var. Yeni ilkokullar ile ortaokulları destekleme kararı aldık. Bu kapsamda 12 tane ilkokul ve 1 tane de ortaokulu mevcut yatırımlara ilave etme kararı aldık. Okullarımızın büyük onarım kapsamında çatısıydı, ıslak zeminiydi, farklı mekanlarının hızlı bir şekilde yapılabilmesi ile ilgili ödeneğimizi 100 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Kısaca Kayseri'nin eğitim yatırımlarını 690 milyondan yaklaşık 1,5 milyara çıkarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

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#Bakan Özer#Milli Eğitim Bakanı#Okul

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