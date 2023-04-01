Bakan Özer: YKS Kampı’nı 2 haftada 230 bin aday izledi

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabında, ‘YKS Kampı’ içeriklerinin üniversite adayları tarafından izlenme oranlarına dair açıklama yaptı.

Bakan Özer, paylaşımına YKS Kampı videolarının paylaşıldığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün resmi Youtube hesabının linkini ekleyerek, "Öğrencilerimiz için 10 derse ait soru çözüm videolarından oluşan ‘YKS Kampı’ içeriklerimizi iki haftada 230 bin aday izledi. Destekleme ve Yetiştirme Kursları, yardımcı kaynak ve YKS Kampı gibi çalışmalarla sınava hazırlık sürecinde evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.