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Bakan Özer: Yıl sonuna kadar dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşacak

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#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#FATİH Projesi
Bakan Özer: Yıl sonuna kadar dersliklerin yüzde 90ı etkileşimli tahta ile buluşacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 10:04

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitime yönelik Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi kapsamında yıl sonuna kadar 545 bin 691 derslikte etkileşimli tahta bulunacağını belirterek, "Örgün eğitim veren tüm resmi okullarımızdaki dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşmuş olacak" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitime yönelik 2011 yılında başlatılan 'FATİH' projesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Özer, okulların teknolojik imkanlarını geliştirmek için tüm desteklerin seferber edildiğini belirterek, "2022 yılı içerisinde yarım milyonu aşan etkileşimli tahta sayısı ile ülkemizde eğitimin bir parçası haline gelen teknoloji destekli öğrenme, eğitimde fırsat eşitliği hedefine ulaşmakta önemli bir araç haline geldi. Etkileşimli tahta, farklı öğrenme türlerine sahip öğrencilerin gelişimine destek verirken, kalıcı öğrenmeyi kolaylaştırıyor, öğrenmeyi daha keyifli hale getiriyor ve öğretmenin anlatım ve uygulama seçeneklerini artırıyor" ifadelerini kullandı.

'23 BİN KURULUM DAHA YAPILACAK'

Proje kapsamında bugüne dek hayata geçirilen adımları anlatan Özer, "2012 Eylül ayından bu yana 3 fazda gerçekleşen tedarik, kurulum, bakım ve onarım işlemleri sürdürülen etkileşimli tahtalar; liselerden başlamak üzere ortaokullarda ve ilkokullarda öğrencilerimizin bilgisayar destekli bir eğitim almasını sağladı. İnternetin hem bilgiye erişim hem de eleştirel düşünme ve öğrenme sürecine sunduğu katkı, etkileşimli tahtalarla okullarda öğretmenlerin aktif rollerine destek oluyor. Bu kapsamda 2022 yılı sonunda 23 bin daha kurulumla eğitimde 'FATİH' projesi kapsamında toplamda 545 bin 691 derslikte etkileşimli tahta, öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetinde olacak. Böylece örgün eğitim veren tüm resmi okullarımızdaki dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşmuş olacak. 'FATİH' projesinin en önemli bileşenlerinden olan etkileşimli tahtaların, dersliklere kurulması ve sayının yarım milyonu aşmasıyla Türkiye, bir alanda daha eğitimde teknoloji kullanımında dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmiş oldu" değerlendirmesinde bulundu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#FATİH Projesi

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