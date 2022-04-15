Bakan Özer, yetim çocuklarla iftar yaptı

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü’nde düzenlenen iftar programında, Türkmen, Suriyeli ve Afgan sığınmacı yetim çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla birlikte iftarını açan Bakan Özer, "Ramazanda, bugün kendileri küçük ama yürekleri çok büyük olan misafirlerimiz var. Misafirlerimizle bu akşamı geçirmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinizin malum olduğu üzere ramazan birlik, beraberlik, birbirimizle hemhal olduğumuz, dertleri dinlemenin, her birimizin başına farklı hikayeler gelebileceğini anlamanın ve biraz daha dünyadan geri çekilmenin ayı. Bugün bu vesileyle bu hikayeleri büyük olan gençlerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Özer, diğer dillerde diğerkamlık, hemhal olmak gibi sözcüklerin olmadığını belirterek, "Bizim medeniyetimizde var. Çünkü bu toprakların kadim geleneğinde ’insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır’ sözü, nesilden nesile aktarılan bir yaşam düsturudur. İnşallah bu ramazan ayı çocuklarımızla birlik beraberliğimizi daha güçlendirir. Ülkemizin daha barışçıl ortamlara sahip olduğu sorunlarını çözdüğü yıllara vesile olması temennisiyle buradaki tüm kardeşlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.