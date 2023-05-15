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Bakan Özer: Süreci başarılı şekilde nihayetlendireceğiz

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#ORDU#Secim2023#AK PARTİ
Bakan Özer: Süreci başarılı şekilde nihayetlendireceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 16:19

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Millet sözünü söyledi, tercihini yaptı ve sonuçların hem ülkemize hem milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Önümüzde önemli bir süreç daha var. İnşallah gevşemeden birlik, beraberlik içerisinde bu süreci de başarılı bir şekilde nihayetlendireceğiz" dedi.

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Resmi olmayan kesin sonuçlara göre; AK Parti'den Ordu milletvekili olarak seçilen Bakan Özer, parti il binası önünde halka hitap etti. Milletin iradesi ile ilgili çok önemli bir süreç yaşandığını belirten Özer, "Biliyorsunuz; seçimler, millet iradesinin tecelli ettiği yerlerdir. Onun için bugün, gerçekten tüm Türkiye'de, milletin iradesi ile ilgili çok önemli bir süreç yaşandı. Allah'a şükür, hiçbir sorun olmadan, sükunetli şekilde bu süreç tamamlanmak üzere.

Değerli hemşerilerimize hem Cumhurbaşkanı'mıza hem de bizlere gösterdiğiniz teveccühten dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah tüm milletvekillerimiz ile sizlerin temsilcisi olmak üzere çıktığımız yolda, sizlerle beraber yürümeye devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere destek veren il başkanımıza, teşkilatımıza, gençlik kolları başkanımıza, kadın kolları başkanımıza ve tüm belediye başkanlarımıza en içten şükranlarımı sunuyorum.

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Bakan Özer: Süreci başarılı şekilde nihayetlendireceğiz

Özellikle kadın kolları başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Millet sözünü söyledi, tercihini yaptı ve sonuçların hem ülkemize hem milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Önümüzde önemli bir süreç daha var. İnşallah gevşemeden birlik, beraberlik içerisinde bu süreci de başarılı bir şekilde nihayetlendireceğiz. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

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#ORDU#Secim2023#AK PARTİ

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