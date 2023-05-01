Bakan Özer: Savunma sanayisinin yüzde 80'i artık yerli, elbette bu birilerini rahatsız ediyor

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AK Parti'nin Ordu milletvekili adayı da olan Bakan Özer, geldiği Akkuş ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Burada halka hitap eden Özer, "Türkiye'nin savunma sanayisinin yüzde 82'i ithaldi; sadece yüzde 20'si yerli imalattı. Bugün BAYKAR'a boşuna saldırmıyorlar. Bugün Türkiye, savunma sanayisindeki ürünlerini, İHA'larını, SİHA'larını, Kızılelma'larını, o dosta güven, düşmana korku salan o silahlarını artık ihracat ediyor. Savunma sanayisinin yüzde 80'i artık yerli. Elbette bu birilerini rahatsız ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yazmış olduğu o yerli ve milli hikaye elbette birilerini rahatsız ediyor" dedi.

'YOLA DEVAM EDELİM'

14 Mayıs yaklaştıkça dış müdahalenin arttığını belirten Özer, "Seçimler, yaklaştıkça yurt dışından müdahaleler artmaya başlıyor. Tüm dünya nefesini tuttu. '14 Mayıs gecesi nasıl şekillenecek, nasıl sonuçlanacak?' diye bekliyor. Buradan, Akkuş'tan, dünyaya bir selam gönderelim. Diyelim ki; yola devam. Akkuşlu hemşehrilerim gece-gündüz demeden, bu milletin hizmetinin önünde engelleri birer birer kaldıran Sayın Cumhurbaşkanı'mızı asla yalnız bırakmayacaktır" diye konuştu.

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Özer, konuşmasının ardından Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti. Esnaf ile de bir araya gelen Özer, daha sonra AK Parti Akkuş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. (DHA)