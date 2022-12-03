Bakan Özer: Okul öncesi suçu önlüyor

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İstanbul Bahçelievler’de düzenlenen seminerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özetle şu mesajları verdi: “5 yaştaki okullaşma oranımız şu anda yüzde 98. Hedefimiz 3-5 yaş arası okullaşma oranını OECD ortalamasının üstüne taşımak. Okul öncesi eğitim sadece bireysel becerileri arttırmıyor. Okul öncesi eğitime erişen bireylerin erişemeyenlere göre eğitimde ve istihdamda kalma süresi daha yüksek, suça bulaşma oranları daha düşük. Yani biz okul öncesi eğitime ağırlık vererek sadece eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmiyoruz, topyekûn olarak bir nesli çok daha donanımlı bir şekilde yetiştirip Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında çok daha iddialı bir Türkiye olmakla ilgili yatırım yapıyoruz.

YEMEK TARTIŞMASI

Son günlerde ücretsiz yemekle ilgili farklı yaklaşımlar önerilmeye başlandı. Şu anda 1.8 milyon öğrenci ücretsiz yemek yiyor. Son bir yılda yaklaşık 400 bin okul öncesi öğrencimize ücretsiz yemek veriyoruz. Bu manzaraya baktığımızda bugün eğitimle ilgili konuşanların, dün bu ülkenin çocuklarının eğitimle buluşmasını engelleyenler olduğunu görüyoruz.”