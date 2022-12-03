Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Özer: Okul öncesi suçu önlüyor

Güncelleme Tarihi:

#Millî Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer#Bahçelievler
Bakan Özer: Okul öncesi suçu önlüyor
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 07:00

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 6’ncı kez düzenlenen Dil, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri, 81 ilden anaokulu yöneticilerinin katılımıyla düzenlendi.

Haberin Devamı

İstanbul Bahçelievler’de düzenlenen seminerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özetle şu mesajları verdi: “5 yaştaki okullaşma oranımız şu anda yüzde 98. Hedefimiz 3-5 yaş arası okullaşma oranını OECD ortalamasının üstüne taşımak. Okul öncesi eğitim sadece bireysel becerileri arttırmıyor. Okul öncesi eğitime erişen bireylerin erişemeyenlere göre eğitimde ve istihdamda kalma süresi daha yüksek, suça bulaşma oranları daha düşük. Yani biz okul öncesi eğitime ağırlık vererek sadece eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmiyoruz, topyekûn olarak bir nesli çok daha donanımlı bir şekilde yetiştirip Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında çok daha iddialı bir Türkiye olmakla ilgili yatırım yapıyoruz.

YEMEK TARTIŞMASI

Son günlerde ücretsiz yemekle ilgili farklı yaklaşımlar önerilmeye başlandı. Şu anda 1.8 milyon öğrenci ücretsiz yemek yiyor. Son bir yılda yaklaşık 400 bin okul öncesi öğrencimize ücretsiz yemek veriyoruz. Bu manzaraya baktığımızda bugün eğitimle ilgili konuşanların, dün bu ülkenin çocuklarının eğitimle buluşmasını engelleyenler olduğunu görüyoruz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Millî Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer#Bahçelievler

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
En zor maç ona denk geldi Dünya Kupası yöneten ilk kadın Stéphanie Frappartın hikayesi...

En zor maç ona denk geldi! Dünya Kupası yöneten ilk kadın Stéphanie Frappart'ın hikayesi...

#2022 Dünya Kupası
Katarın ateşli taraftarlarının sırrı Galatasaray tribünü UltrAslan Dohaya giderek özel eğitim verdi...

Katar'ın ateşli taraftarlarının sırrı Galatasaray tribünü! UltrAslan Doha'ya giderek özel eğitim verdi...

#Katar

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
En zor maç ona denk geldi Dünya Kupası yöneten ilk kadın Stéphanie Frappartın hikayesi...

En zor maç ona denk geldi! Dünya Kupası yöneten ilk kadın Stéphanie Frappart'ın hikayesi...

#2022 Dünya Kupası
Katarın ateşli taraftarlarının sırrı Galatasaray tribünü UltrAslan Dohaya giderek özel eğitim verdi...

Katar'ın ateşli taraftarlarının sırrı Galatasaray tribünü! UltrAslan Doha'ya giderek özel eğitim verdi...

#Katar