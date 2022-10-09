Bakan Özer: Okul öncesi okullaşma oranı yüzde 94'e yükseldi

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtları ve MEB verileri kullanılarak güncellenen verilere göre, ilkokulda okullaşma oranı yüzde 99,63'e, ortaokul kademesinde yüzde 99,44'e ve ortaöğretimde ise yüzde 95,06'ya yükseldi. Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özellikle son bir yılda okul öncesi ve ortaöğretimdeki iyileştirmelere dikkati çekti.

Bakan Özer, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını OECD ortalamasına ulaştırmak istediklerini belirterek, "Bu amaçla Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere yoğun çalışmalarımıza başladık. Bir yıl gibi kısa sürede 1800 yeni anaokulu ve 14 bin 80 yeni ana sınıfı açtık. Bu projeye başladığımızda, Türkiye'de toplam anaokulu sayısının 2 bin 782 olduğu göz önüne alındığında bir yıl gibi kısa sürede alınan mesafe çok belirgindir. Bu sayede okul öncesinde 5 yaşta bir yıl önce yüzde 78 olan okullaşma oranı, yüzde 94'e yükseldi. Çalışmalarımız, planlanan takvime göre ilerliyor. Bu oranı, 2022 yılı sonuna kadar yüzde 100'e çıkaracağız" dedi.

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'ORTAÖĞRETİMDE OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 95,06'

İlkokul ve ortaokul kademelerinde okullaşma oranlarının yaklaşık yüzde 100'e ulaştığını belirten Bakan Özer, okul öncesinden sonra asıl iyileştirmeyi ortaöğretim seviyesinde yaptıklarını vurgulayarak, "Son 20 yılda ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 44'ten yüzde 90'a yükseldi. Özellikle, 4+4+4 sistemine geçilmesi, ortaöğretimde okullaşmanın bu düzeye ulaşmasında önemli rol oynadı. Ortaöğretimde okullaşma oranı bir yıl önce yüzde 90'lar seviyesindeydi. Son bir yılda özellikle ortaöğretimde devamsızlık ve terk oranlarının azaltılmasına odaklandık. Bu kapsamda çok sayıda projeyi aktif uyguladık. Özellikle mesleki eğitim merkezlerine ağırlık verdik. Tüm bu çalışmalar kısa sürede meyvelerini verdi ve bir yıl gibi kısa sürede ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 90'dan yüzde 95,06'ya yükseldi" değerlendirmesinde bulundu.

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'ORTAÖĞRETİMDE OKULLAŞMA HEDEFİ YÜZDE 100'

Son 20 yılda okullaşma oranlarının tüm eğitim kademelerinde artık yüzde 94'ün üzerine çıktığını belirten Bakan Özer, bu iyileştirmelerden en fazla kız çocuklarının yararlandığının altını çizerek, "2000'li yıllarda ortaöğretimde kızların okullaşma oranı yüzde 39,2 iken bugün bu oran, yüzde 95'e yükseldi. Dolayısıyla ülkemizde eğitimin tüm kademelerinde son 20 yılda kız çocuklarının okullaşma sorununun çözümünde çok çok büyük mesafeler katedildi" dedi.

Gelecek bir yılda ortaöğretimde okullaşma oranını yüzde 100'e ulaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Özer, "Ortaöğretimde okullaşmayı yüzde 100'e çıkarmak için yakında kapsamlı bir projeye başlıyoruz. Ortaöğretim çağ nüfusunda okullaşmayan tüm gençlerimize tek tek ulaşarak koşullarına uygun okullaşma seçeneklerinden faydalanmalarını sağlayacağız" açıklamasında bulundu.