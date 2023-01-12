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Bakan Özer: Muhtarlarımız vasıtasıyla daha fazla aileye ulaşacağız

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#ANKARA#MEB#Okul
Bakan Özer: Muhtarlarımız vasıtasıyla daha fazla aileye ulaşacağız
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 12:26

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Aile Okulu Projesi'ne muhtarların dahil edilmesi ile ilgili, "Muhtarlarımız vasıtasıyla daha fazla ailemize ulaşacağız" dedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ebeveynlere halk eğitim merkezleri eğitim ve destek sağlayan 'Aile Okulu Projesi'ne muhtarlar da dahil edildi. Türkiye'nin dört bir yanında belirlenen 14 konuda muhtarlara ders verilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanı Özer, 'Aile Okulu Projesi'ne muhtarların dahil edilmesi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Ailelerimize dokunan, onlara okul hizmeti veren, aile iletişiminin tıkanan kanallarını açmalarında rehberlik eden, çocuklarla iletişimi desteklemeye çalışan aynı zamanda kültürel, ahlaki değerlerimizin hatırlatıldığı, teknoloji ve madde bağımlılığı gibi konulardaki mücadelemizin de önemli bir unsuru olan 'Aile Okulu Projesi'ne, İçişleri Bakanlığımız ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde muhtarlarımızı da dahil etmeyi kararlaştırmıştık. Muhtarlarımız vasıtasıyla daha fazla ailemize ulaşacağız. Projeye bu anlamlı katkı ve desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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Proje kapsamındaki eğitimlerin halk eğitim merkezlerinde verildiğini ve halk eğitim merkezi faaliyetlerinin, kurumlar ile vatandaş arasında eğitime erişim gibi konularda bağlantıyı sağlama görevi olduğunu kaydeden Özer, "2023 yılında 2,5 milyon aileye ulaşma hedefimizle 'Aile Okulu Projesi'nin kapsamı ve içeriğini her gün geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

 

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#ANKARA#MEB#Okul

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