Bakan Özer: Millet iradesini tecelli ettirdi

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Bakan Özer, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve ODTÜ Teknokent iş birliğinde hayata geçirilen Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi'nin (ETKİM) açılış programına katıldı. Programa Bakan Özer'in yanı sıra ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök, MEB Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, MEB eski Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, akademisyenler ve davetliler katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, ETKİM'in kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu ülke gerçekten tüm zorluklara rağmen, tüm problemlere rağmen her zaman kendisini yenileyerek, güçlendirerek, emin adımlarla kendi istikametinde yoluna devam ediyor. Eğitimde tüm paydaşlarımızın müktesebatını kullanarak eğitim sistemimizi çok daha güçlü hale getirmek için birlikte çalışacağız" dedi.

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'SÜREÇ 15 GÜNDE BAŞARILI ŞEKİLDE NETİCELENECEK'

Program sonrası basın mensuplarının seçime ilişkin sorularını yanıtlayan Özer, seçimlerin demokrasinin şöleni olduğunu belirterek, "Burada önemli olan milletin iradesine hiçbir dayatma olmadan süreçlerin, suhuletli bir şekilde neticelenmesi. Tabii zorlu bir süreç geçti. Özellikle uluslararası kuruluşlar sürece çok fazla müdahil olmaya çalıştılar. Ama millet iradesini tecelli ettirdi ve bu süreçte Cumhur İttifakı hem Meclis'te hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına çok yüksek bir teveccüh gösterdi. Ama alınan oy yeterli olmadı. İkinci tura kaldı. İnşallah 15 gün içerisinde bu süreç başarılı bir şekilde neticelenecektir. Ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Özer, bir basın mensubunun, 'Bugün bu programa bakan olarak katıldınız ancak milletvekili olarak Meclis'e girdiniz bunu değerlendirir misiniz ?' sorusuna da, "Bizim için de zorlu bir süreç. Hem Milli Eğitim Bakanı olarak hem de milletvekili adaylığıyla ilgili süreçleri yönetebilmek; ilk defa böyle bir süreci yaşadım. Şu anda milletvekili seçildik ama milletvekili değiliz. Yemin etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben şu anda Milli Eğitim Bakanı olarak konuşuyorum. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur" diye yanıt verdi.