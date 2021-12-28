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Bakan Özer: ’Meslek liseleri pandemide destan yazdı’ 

#Mahmut Özer#Meslek Liseleri#Pandemi
Bakan Özer: ’Meslek liseleri pandemide destan yazdı’

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir’in Foça ilçesindeki programının ardından Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meslek liseleri öğrencileri ile bir araya geldi. 14 farklı lisenin öğrencileri tarafından üretilen ürünlerin sergilendiği etkinlikte, çeşitli yarışmalarda derece alan ürünler de yer aldı. Ürünleri tek tek inceleyen Bakan Özer, burada okul yöneticileri ve öğrencilerle görüştü.

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Bakan Özer, İzmir Buca Necla Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen akıllı kürsüde yaptığı açıklamada, "Bir zamanlar mesleki eğitim hep sorunlarıyla gündeme gelirken artık ürettiği ürünlerle gündeme gelir oldu. Kıymetli öğrenci ve öğretmenlerimize fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde mesleki eğitim bir destan yazdı. Herkesin sokağa çıkmadığı bir ortamda meslek liseleri maskeden dezenfektana toplumun ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri üreterek müthiş bir fedakarlık gösterdi. Meslek liseleri sadece insan kaynağını yetiştirmekle kalmayıp olağanüstü koşullarda toplumun ihtiyacına koşan kara gün dostu kurumlar olduğunu gösterdi. Bugün tüm stantları gezmeye çalıştım. Artık meslek liselerinde patentler, tesciller konuşuluyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda tescili alınan ürünlerin ticarileşmesi konuşulacak. 2000’li yıllarda katsayı uygulamasının getirdiği mağduriyetler büyük oranda çözüldü. Artık mesleki eğitim akademik olarak başarılı olan öğrencilerin tercih ettiği, geleceğe umut veren, okurken kazanç getiren, ayaklarının üzerinde duran öğrencilerin gittiği bir okul türüne dönüştü" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, etkinliğin ardından programı kapsamında Vali Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti. Bakan Özer, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na hareket geçti. AK Parti İzmir İl Başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Özer’in İzmir programı sonlandı. 

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