Bakan Özer: Kütüphanesi olmayan okul kalmadı

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Başakşehir M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Mustafa Kutlu Kütüphanesi Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Törene Bakan Özer'in yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yazar Mustafa Kutlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi kısa bir konser verdi. Törende konuşan Bakan Özer, "20 yılda okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde bu ülkenin evlatlarının eğitime çok rahat bir şekilde erişebilmesi için okullaşma oranlarının kitleselleşme evresine dönüştüğü bir dönemdir son 20 yıl 19 yıl. Tüm eğitim kademelerinde hemen hemen yüzde 50'nin altında olan okullaşma oranları, son yirmi yılda yüzde 90'ının üzerine çıkmıştır. Türkiye'nin her tarafında bu memleketin evlatlarının eğitimle buluşmasının en kapsamlı bir şekilde gerçekleştiği dönem bu dönemdir." diye konuştu.

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"ANTİDEMOKRATİK MÜDAHALELERİN ORTADAN KALDIRILDIĞI BİR DÖNEMDİR"

Bakan Özer," Sadece ortadan kaldırılmakla kalmadığı aynı zamanda hasarlarının da tedavi edildiği bir dönemdir. Son on dokuz yıl, başörtüsü zulmüne, eğitimin önünde başörtüsü engellinin kaldırıldığı bir dönemdir. İmam hatip liselerinin ve meslek liselerinin yükseköğretime erişimine engellemek için uydurulan uygulamanın da kaldırıldığı dönemdir. Aynı zamanda sadece imam hatipte okuyan çocuklarımız değil. Tüm okullarda okuyan çocuklarınızın istemeleri durumunda Kur'an-ı Kerim'i, peygamberimizin hayatını, dini bilgileri edinebilme imkanının sağlandığı dönem de bu dönemdir. Aynı zamanda başörtülü olarak öğretmenlerin derse girebildiği dönemde bu dönemdir. Bunlar çok kıymetli adımlardır."diye konuştu.

"KÜTÜPHANESİ OLMAYAN HİÇBİR OKUL KALMADI"

Bakan Özer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim, kültürle ilişkili. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla dile getirmiş olduğu kültürel iktidar doğrudan eğitim süreçleriyle iç içe geçen bir süreç. Bu ülkenin vatandaşları eğitimden uzaklaştırılarak, vesayetçi kültürel iktidarın pekiştirilme süreci yaşandı. İşte son yirmi yılda Anadolu insanının bu kültürel süreçlere eğitim üzerinden dahil edilmesinin kapılarının da açıldığı bir dönemdir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece gençlerimizi akademik olarak becerikli, dünyadaki akranlarıyla rekabet eden gençler olarak yetiştirmek istemiyoruz. Aynı zamanda bu kültürel mirasıyla da konuşan, o dili günümüze taşıyan ve insanlığa farklı şeyler söyleyebilen gençler yetiştirmek istiyoruz. Ve inşallah bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz. İşte bunun mütevazı bir adımını biz kütüphanelerle attık. 26 Ekim 2021 tarihinde Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde kütüphanesiz okul kalmasın diye bir kampanya başlattık. Ve iki ay gibi kısa sürede 16 bin 361 kütüphane yaptık. Yani günde 272 kütüphane yapıldı bu ülkede iki ay içerisinde. 2021 yılı sonu itibariyle eğitim sistemimizde kütüphanesi olmayan hiçbir okul kalmadı."

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Yazar Mustafa Kutlu ise yaptığı konuşmada çocuklarda kitap okuma alışkanlığının aileden geçtiğini belirtti. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılı.