Bakan Özer, Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrini ziyaret etti.

Öğrencilere çanta hediye eden Özer ve beraberindeki heyet, Kosova Demorkatik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Prizren Belediye Başkanı Müteher Haskuka ile KDTP milletvekilleri okuldaki törene katıldı.



Kosova Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, öğrenciler, şiir okuyup oratoryo sundu.



Bakan Özer, buradaki konuşmasında, bu okulun en güzel taraflarından birisinin Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça olmak üzere üç dilde eğitim vermesi olduğunu söyledi.



Türkiye ve Kosova arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlendiğinin altını çizen Özer, "Eğitimden kültüre, turizmden farklı alanlara kadar gerçekten Türkiye, Kosova ile iş birliği yapmak, Kosova’yı desteklemek için çok önemli adımlar atıyor." dedi.



Özer, Bakanlık olarak daha önceden olduğu gibi bugün de Kosova genelinde eğitim kalitesinin artırılması, eğitim materyalleri ihtiyaçlarının giderilmesi, mesleki eğitimle ilgili önemli açılımlar yapılmasıyla ilgili her türlü destek vereceklerini ifade etti.



Yarınki temasları kapsamında Kosova Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Arberie Nagavci ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştireceklerini aktaran Özer, bu günün, eğitimde Türkiye’nin tüm imkanlarının Kosova’ya transfer edildiği yeni iş birliği kapısının açıldığı gün olacağını vurguladı.



Özer, "Bakanlığımızın tüm ilgili birimleri, özel eğitimden ilköğretime, oradan orta eğitime, mesleki gelişime kadar her türlü deneyimini sizlerle paylaşmaya hazır." dedi.



"BOŞNAK, ARNAVUT VE TÜRK ÇOCUKLARIMIZ FAYDALANACAKTIR"



Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka da Türkiye’nin Kosova’nın birçok yerinde sağladığı desteğin kendileri için çok değerli olduğunu, ülkedeki öğretmenlere destek olmaya çalıştıklarını, anavatan Türkiye’nin desteğiyle de çocukları daha iyi bir geleceğe hazırlayacaklarını dile getirdi.



Damka, "Bu katkı ve desteklerinden dolayı anavatanımıza teşekkür ediyorum. Sadece Türk çocuklarına değil Kosova’da okuyan bütün çocuklara bu destekler olacaktır. Burada açılacak olan bilgisayar kodlama sisteminden Boşnak, Arnavut ve Türk çocuklarımız faydalanacaktır. Aslında kalkınacak olan Kosova’mız olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Prizren Belediye Başkanı Haskuka, “Motrat Qiriazi okulu, Prizren’nin tüm değerlerini ortaya koyuyor. Burada tüm topluluklar yaşıyor. Arnavutça, Türkçe, Boşnakça eğitim veriliyor. Beraber yaşayarak bunu yapıyorlar. (Bu okul) Prizren’in bir minyatürü." diye konuştu.



Okulun ardından KDTP genel merkezini ziyaret eden Özer, sonrasında Prizren’deki Şadırvan Meydanı'nı ve tarihi Sinan Paşa Camisi’ni gezdi.



Prizren’deki temasları kapsamında, Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığını da ziyaret eden Özer, burada Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Serkan Ceylan ile basına kapalı görüştü.

Özer, Prizren’deki Kosova Türk Öğretmenler Derneğini de ziyaret etti.