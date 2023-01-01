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Bakan Özer, Kastamonu'da cenazeye katıldı

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#Kastamonu#Tosya#Meb
Bakan Özer, Kastamonuda cenazeye katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 16:49

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil'in annesi Perihan Özil'in cenazesine katıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil'in annesi emekli öğretmen Perihan Özil (75), yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti. Özil için memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde cenaze düzenlendi. Cenazeye; Özil'in yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kastamonu Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Tosya Kaymakamı Suat Hatam, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve çok sayıda vatandaş katıldı. Özil'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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#Kastamonu#Tosya#Meb

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