Bakan Özer: İzmir'e yatırımı 5,1 milyara çıkarıyoruz

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi program gerçekleştirmek amacıyla geldiği İzmir'de Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Özer, daha sonra Vali Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentur, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve bakanlık bürokratlarının da yer aldığı toplantıya katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Özer, "Yaklaşık 2,1 milyarlık yatırımı İzmir'e kazandırmıştık. Bugün İzmir'e 3 milyarlık ilave yatırım vererek, 2,1 milyarlık yatırımı 5,1 milyara çıkarmış oluyoruz. İnşallah inanıyorum ki İzmirimiz'de Sayın Valimizin koordinasyonunda yatırımlar hızlı bir şekilde gerçekleşecek. 2022 yılı bitmeden 5,1 milyarlık yatırımı daha yüksek rakamlara çıkarma imkanımız olacak. En önem verdiğimiz konulardan birisi güçlendirme. İzmir bu bağlamda en mağdur illerimizden biriydi. İzmir'deki güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Mevcut yapıların güçlenmesiyle daha dayanıklı ve güvenli eğitim ortamının sağlanması bağlamında 2022 yılına gerçekten çok verimli başladık. İnşallah bugünden itibaren 6-7 ay içerisinde tüm mevcut güçlendirmeleri nihayete erdirmek istiyoruz" diye konuştu.

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İZMİR'E 122 YENİ OKUL

2023'ün ilk dönemine kadar çalışmaların büyük ölçüde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Artık 2023 yılının ilk döneminde güçlendirmesi yapılmamış, yıkılıp yapılmamış, başlanmamış hiçbir binanın kalmasını istemiyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 400 milyonluk yatırımı güçlendirme kapsamında İzmirimize kazandırmış oluyoruz. Yine İzmirimize bugünkü değerlendirmemiz kapsamında 63 yeni bağımsız anaokulu, 21 ilkokul, 16 ortaokul ve 22 lise olmak üzere 122 yeni okulu yatırım programına almış bulunuyoruz. Bu 122 okulun maliyeti yaklaşık 2,3 milyardır."

Milli Eğitim Bakanlığı olarak en öncelik verdikleri konulardan birinin okul öncesi eğitime erişimi artırmak olduğunu vurgulayan Bakan Özer, "Yaklaşık 3 bin yeni anaokulunu bu sene sonuna kadar tüm Türkiye'de eğitim öğretime kazandıracağız. Göreve geldiğimiz zaman 2 bin 872 tane bağımsız anaokulu vardı. 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 78 idi. Bugün itibariyle bu oran yüzde 93. 750 bağımsız anaokulu, 9 bine yakın ana sınıfı yaptık. İzmir'de de bu konuya önem veriyoruz ve 63 bağımsız anaokulunu kazandıracağız. İnanıyorum ki 2022 yılının sonuna kadar ihtiyaca göre daha fazla anaokulunu kazandırmış olacağız. Büyük onarım ihtiyacı olan tüm okullarımızın onarımını yapacağız. Son zamanlarda yaşanan sıkıntılı süreçler bazı yatırımların yapılmasını geciktirdi ama süreçler çok hızlı bir şekilde devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarımızın ihtiyacını karşılamakla ilgili hiçbir sıkıntımız yok" değerlendirmesinde bulundu.