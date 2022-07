Bakan Özer: Eğitim sistemi çok iyi yere gidiyor

Haberin Devamı

Kapalı ve kullanılmayan köy okullarının köy yaşam merkezine dönüştürülmesi kapsamında, Çatalca'da Arif Nihat Asya Köy Yaşam Merkezi açıldı. İçerisinde dikiş atölyesi, masal atölyesi, Doğa ve Fen Okulu da bulunan merkezin açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ve çok sayıda davetli katıldı.



'EĞİTİM SİSTEMİ ÇOK İYİ YERE GİDİYOR'



Bakan Özer, "Hep sınavlardaki performansla bir bölgenin, eğitim performansı ölçülmeye çalışılıyor. Bu yanlış. LGS'de gösterilen performans bir yerin eğitim performansını göstermez. Sadece bir göstergedir, eğitimle ilgili her şeyi söylemez. Yerleştirme sınavlarının hiçbirisi eğitimde kalite göstergesi değildir. Oradaki ortalamanın da hiçbir anlamı yoktur. Anlamı vardır ama kaliteyle ilgili doğrudan bir değerlendirmeye yol açması mümkün değildir. Son zamanlarda YKS ile ilgili değerlendirmelerde aynısı var. YÖK taban puanını kaldırdı. Bir anda YKS'ye giren sayısı arttı. Hiçbir hazırlığı olmayan çok sayıda insan YKS sınavına girdi. Sıfır alanlar çıktı, ey halkım eğitim sistemi nereye gidiyor diye ağlamalar başladı. Eğitim sistemi bir yere gitmiyor. Eğitim sistemi çok iyi yere gidiyor. Gerçekten kaliteyi ölçen OECD 'nin araştırmaları diyor ki, Türkiye performansını son 20 yılda sürekli artırıyor. Biz eğitimde gayet iyiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür borcumuz var" ifadelerini kullandı.



Bakan Özer, eğitimde kaliteyi artırmak ve herkesin nitelikli eğitime kavuşabilmesi için çaba sarf ettiklerine de dikkat çekti.



İSTANBUL'DAKİ İLK KÖY YAŞAM MERKEZİ



Bakan Özer, "Geçmişten gelen köylerden ilçelere, şehirlere, metropollere göçten kaynaklanan eğitim sisteminde de farklı bir yaklaşım içerisine girildi. Taşımalı eğitim geldi. Çocuklar köylerde mağdur kalmasın diye hükümetimiz son 19 yıl içerisinde öğrencileri ücretsiz bir şekilde en yakın okula ulaştırmak için taşımalı eğitim sistemini ortaya koydu. Gıda tedarik zincirindeki zorluklar, gıdanın, tarım ve hayvancılığın enerji kadar kritik bir sektör olarak ortaya çıkmasına vesile oldu. Bu alanda çok güçlü potansiyeli olan ülkemizin de bu potansiyelini çok verimli kullanması için hem eğitim hem de bu alandaki potansiyele katkı sunmak için köy yaşam projelerini devreye soktuk. İstanbul'daki ilk köy yaşam merkezi ve ismi de çok tevafuk etmiş Arif Nihat Asya gibi çok değerli şairimizin okumuş olduğu bir okulun dönüşümüyle İstanbul'da ilk açılışı yapıyoruz. Aslında bir Anadolu'ya dönüş projesi. Köylerdeki ilk okulları açabilmek için artık hiçbir engel yok çünkü yönetmeliği değiştirdik ve öğrenci sınırlanmasını kaldırdık. İstenilen her noktada köy okulu açılabilir" diye konuştu.



Bakan Özer, 11 ayda bin 8 anaokulunun da hizmete girdiğini hatırlattı.



'KÜLTÜR TRANSFERİYLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ BİR MERKEZ POTANSİTELİNE SAHİP'



Köylerde halk eğitim merkezleri de açtıklarını belirten Bakan Özer, "2022 yılında hedef olarak her ay bir milyon vatandaşa erişmeye hedef koyduk. 6 ayın sonun 6.3 milyon vatandaşımıza ulaştık. 1 milyon hedefini de geçtik. Yılın sonuna kadar 12 milyon vatandaşa erişme hedefine ulaşacağız. Bunun da yüzde 70'i kadınlarımız. Kadınlarımızın daha güçlü olabilmesi, istihdama daha güçlü katılabilmesi ve ihtiyaç duymuş oldukları tüm eğitim imkanlarını bulundukları lokasyonda alabilmeleri için köy yaşam merkezlerini devreye sokuyoruz. Köy yaşam merkezlerinde tarımdan hayvancılığa kadar, vatandaşımızın istemiş olduğu her türlü eğitimi yerinde vereceğiz. Gençlerimizin, çocuklarımızın doğal ortamlarda vakit geçirmesini sağlamış olacağız. Köy yaşam merkezleri bir bölgedeki yetişkinlerle eğitim çağ nüfusundaki gençleri, çocukları bir araya getiren, dolayısıyla yıllardan beri konuşulan kültür transferiyle ilgili de çok önemli bir merkez olma potansiyeline sahip bir proje" dedi.