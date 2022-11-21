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Bakan Özer duyurdu! Öğretmenlere 31 Aralık'a kadar öğretmenevlerinde yüzde 30 indirim

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#Öğretmen#Öğretmenevi#Milli Eğitim Bakanı
Bakan Özer duyurdu Öğretmenlere 31 Aralıka kadar öğretmenevlerinde yüzde 30 indirim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 13:16

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin bugünden itibaren 31 Aralık’a kadar öğretmenevlerinin restoran ve kafelerinden yüzde 30 indirimli yararlanabileceğini duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ara tatilden sonraki ilk gününde Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğrencilere başarılar dileyen Bakan Özer, öğretmenler odasına da konuk oldu. Öğretmenlerle sohbet eden Özer'in bir de müjdesi vardı.

Özer, "Daha önceden, öğretmenlerimizin, öğretmenevlerinden yüzde 50 indirimle yararlanmaları ile ilgili bir imkan getirmiştik. Şimdi bu imkanı daha genişletiyoruz. Bugünden itibaren 31 Aralık'a kadar öğretmenlerimiz, tüm öğretmenevi restoranları ve kafelerinden de yüzde 30 indirimli faydalanabilecekler. Öğretmen haftası nedeniyle inşallah bu kapsamı daha genişleteceğiz. Tüm imkanlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Özer duyurdu Öğretmenlere 31 Aralıka kadar öğretmenevlerinde yüzde 30 indirim

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#Öğretmen#Öğretmenevi#Milli Eğitim Bakanı

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