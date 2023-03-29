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Bakan Özer: Depremzede 14 bin 73 öğrenci kendi illerine geri döndü

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#Mahmut Özer#Deprem#Twitter
Bakan Özer: Depremzede 14 bin 73 öğrenci kendi illerine geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 20:53

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı 10 ilden diğer şehirlere nakil yaptıran 14 bin 73 öğrencinin kendi illerine geri döndüğünü açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim - öğretim süreçlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesindeki okullarımızı kademeli olarak açmamız, illerimizdeki normalleşmeye büyük katkı sağlıyor. Deprem sonrasında nakillerini farklı şehirlere aldıran evlatlarımızdan 14 bin 73'ü illerine geri döndü" dedi. 

 

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#Mahmut Özer#Deprem#Twitter

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