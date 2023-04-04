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Bakan Özer deprem bölgesine geri dönen öğrenci sayısını açıkladı

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#Mahmut Özer#Twitter#Öğrenci
Bakan Özer deprem bölgesine geri dönen öğrenci sayısını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 15:02

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem nedeniyle nakillerini farklı illere aldıran öğrencilerden 22 bin 145'inin kendi şehrine döndüğünü açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitimde normalleşme adımlarımızla afet bölgesinde evlatlarımız okullarıyla buluşuyor. Deprem sonrasında nakillerini farklı illere aldıran öğrencilerimizden şehrine dönenlerin sayısı, 22 bin 145'e ulaştı" dedi.

 

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#Mahmut Özer#Twitter#Öğrenci

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