Bakan Özer deprem bölgesine geri dönen öğrenci sayısını açıkladı

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitimde normalleşme adımlarımızla afet bölgesinde evlatlarımız okullarıyla buluşuyor. Deprem sonrasında nakillerini farklı illere aldıran öğrencilerimizden şehrine dönenlerin sayısı, 22 bin 145'e ulaştı" dedi.
Eğitimde normalleşme adımlarımızla afet bölgesinde evlatlarımız okullarıyla buluşuyor…— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) April 4, 2023
Deprem sonrasında nakillerini farklı şehirlere aldıran öğrencilerimizden şehrine dönenlerin sayısı, 22 bin 145’e ulaştı. pic.twitter.com/2F3im1ve8g