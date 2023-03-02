Bakan Özer: Deprem bölgesinden 202 bin 817 öğrenci nakledildi

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Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen illerde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören öğrencilerin durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Özer, 202 bin 817 öğrencinin diğer illere naklinin gerçekleştiğini kaydetti. Deprem bölgesinden en fazla nakil alan illeri açıklayan Özer, "Ankara 27 bin 679 öğrenciyle nakil yapılan ilk 5 il sıralamasında öğrencilerin en fazla nakil yaptıkları il oldu. Antalya 18 bin 922, Mersin 18 bin 878, İstanbul 15 bin 19, Konya ise 11 bin 366 öğrenci ile en fazla nakil yapılan iller oldu" dedi.

Özer, 167 öğrencinin de bakanlığa bağlı yurt dışındaki okullara nakil yaptırdığını söyledi.

EN FAZLA NAKİL HATAY'DAN

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan 10 ilde deprem öncesi toplam 3 milyon 600 bin 891 öğrenci olduğunu belirten Özer, "Deprem sonrasında nakil yaptıran 202 bin 815 öğrencimizden 66 bin 914 öğrenciyle en fazla Hatay'dan diğer illere nakil yapıldığını görüyoruz. Hatay'dan sonra en fazla öğrenci nakli alınan il 50 bin 245 öğrenciyle Kahramanmaraş. Malatya 36 bin 900, Adıyaman 21 bin 629, Gaziantep 13 bin 706, Osmaniye 3 bin 853, Adana 3 bin 635, Diyarbakır 2 bin 808, Şanlıurfa 2 bin 803, Kilis'ten ise 322 öğrenci başka illere nakil yaptırdı" dedi.

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DEVAMSIZLIKTAN MUAF

Deprem bölgesinde eğitim alan öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devam mecburiyeti bulunmadığını hatırlatan Bakan Özer, bu karara nakil aldıran depremzede öğrencilerin de dahil edildiğini belirtip, "Böylece depremden etkilenen tüm öğrencilerimiz, aldığımız karar doğrultusunda devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf olacak" açıklamasında bulundu.

Bakanlığın, deprem nedeniyle mağdur öğrencilere kitap desteği verdiğini kaydeden Özer, "Tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilerimiz için ders kitaplarıyla yardımcı kaynakları yeniden bastık ve bu öğrencilerimizin kırtasiye malzemeleri dahil ihtiyaç duyduğu her türlü eğitim materyalini ulaştırıyoruz" dedi.