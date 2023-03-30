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Bakan Özer: Deprem bölgesinde 7 bin 451 halk eğitim kursu açtık

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#Mahmut Özer#Deprem#Halk Eğitim Kursu
Bakan Özer: Deprem bölgesinde 7 bin 451 halk eğitim kursu açtık
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 11:52

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindekiler için 7 bin 451 halk eğitimi kursu açıldığını ve 102 bin 29 kursiyerin bölge halkı için üretim yaptığını duyurdu.

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Bakan Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaşandığı tarihten sonra deprem bölgesindeki 10 ilde 'Hayat Boyu Öğrenme' kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Özer, paylaşımında, "Burada bilgi, emek, üretim var, eğitim hayat boyu' diyerek deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için 7 bin 451 halk eğitimi kursu açtık. 102 bin 29 kursiyerimiz hem öğrendi hem de üreterek bölge insanımıza fayda sağladı" ifadelerini kullandı. 

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#Mahmut Özer#Deprem#Halk Eğitim Kursu

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