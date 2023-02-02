Bakan Özer CNN TÜRK'te... Yemek, kitap ve serviste olağanüstü artış iddialarına yanıt verdi: İnceleme başlattık

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz ay özel okulların ücret artışıyla ilgili, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene yeni fiyatı, TÜFE'yi baz alacak şekilde belirleme kararı aldık. Velilerimizin desteklenmesi ve enflasyonun düşük olmasından dolayı yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık. Kararı yarından itibaren uygulamaya sokmuş olacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Özer'in CNN TÜRK'e özel açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son yıl okullaşma oranında maksimum okullaşmaya ulaştık. Liselerde yüzde 97’lere ulaştı. Tek bir öğrencimizi kaybetmemek için proje başlattık. 2000 yılına baktığınızda 5 yaşındaki okullaşma oranları yüzde 11 iken bugün yüzde 99’lara ulaştı. Ortaokul yüzde 99.44, ortaöğretimde yüzde 44 olan oran yüzde 97’ye ulaştı. 3 ayda proje 280 bin öğrenci kayıt dışı iken arkadaşlarımızın çalışması ile 58 bin öğrenciyi yeniden eğitime dahil ettik. Bu liselerdeki okullaşma oranına yansıdı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 99 oranına ulaştık.

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ÖZEL OKUL GENEL GİDER TALEBİNE TAKİP GELİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul ve lisedeki özel eğitim kurumlarında kademe geçişlerindeki artış oranlarını belirleme hakkına sahip. Bunu bu sene yönetmeliği de değiştirdik. Mevcut cari yönetmeliğe göre yapsaydık yüzde 105 oranında artması gerekiyordu. Bunu yüzde 65 TÜFE olarak sınırladık. Belirlediğimiz oranın üzerinde herhangi bir okul zam yapamaz. Okul kayıtta yüzde 65’in üzerinde zam varsa velilerimiz başvursun, inceleme yaparız.

Gözden Kaçmasın Bakan Özer açıkladı: Özel okul zammı yüzde 65 olacak Haberi görüntüle

Özel okullarda yemek, kitap ve servis ücretlerinde olağanüstü artış iddiaları ile ilgili inceleme başlatıldı. Gerçekten o iddialar doğru mu değil mi onu belirleyeceğiz ondan sonra gereğini yapacağız.

'TÜM OKUL ÖNCESİNE ÜCRETSİZ YEMEK VERİYORUZ'

Tüm OKUL öncesine ücretsiz yemek veriyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği temel amacımız. Biz de 1.5 milyon olan ücretsiz yemek miktarını 2022 yılında 1.8 milyona çıkarmıştık. 6 Şubat tarihi ile tüm okul öncesi öğrencilere ücretsiz yemek verilecek.